Некорректная работа федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД М привела к проблемам с выставлением штрафов за нарушение ПДД. В базе данных, на разработку и внедрение которой потратили сотни миллионов рублей, частично или полностью отсутствуют данные об автовладельцах. В результате за последние два года более 5 млн «писем счастья» не дошли до адресатов.

О трудностях в работе с ФИС сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на прошедшей в Сочи всероссийской ведомственной конференции. Он указал, что система работает «более или менее корректно», пишет «Коммерсант». Однако есть вопросы переходного периода. Более 5 млн штрафных постановлений не смогли «садминистрировать» из-за «некорректного слияния баз данных». «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато»,– пояснил Черников.

УГИБДД начали создавать первые региональные базы данных еще в 1990-х. В середине 2000-х начала формироваться ФИС, на разработку которой потратили более 200 млн рублей. Система используется для разных целей, например, через нее проходят все теоретические экзамены на получение водительских прав, также с помощью ФИС регистрируют автомобили.

С 1 января 2017 года регионы используют исключительно ФИС. Когда центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) получают с камер данные о нарушении ПДД, сотрудники пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать «письмо счастья». Здесь и возникают трудности. Дело в том, что региональные базы данных собирали информацию без единого регламента, таким образом, даже адреса были занесены в различном порядке – «улица-дом-город-субъект» или «субъект-город-дом-улица».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает сложившуюся ситуацию ожидаемой. «В ФИС были вложены огромные средства, но по факту система получилась недоделанной, хотя были компании, который были готовы сделать работу гораздо качественнее, с большим функционалом, чем у ФИС, и за меньшие деньги», – говорит Лысаков. По его словам, из-за ошибок системы бюджет недополучил штрафов минимум на 2 млрд рублей. «Думаю, дальше будет только хуже», – заключил депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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