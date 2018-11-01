Штрафы за нарушение ПДД будут напрямую списывать с банковских счетов граждан

Небольшие штрафы за нарушение правил дорожного движения будут списаны со счетов граждан в упрощенном порядке – без возбуждения исполнительного производства. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Речь идет о штрафах в размере до 3 тысяч рублей, пишет «Российская газета». Взысканием будет заниматься центральный аппарат ФССП в электронном режиме.

Списание будет проходить по следующей схеме: уведомления о штрафах разошлют через информационные системы государственных и муниципальных услуг, в банки направят запрос о наличии на счете нарушителя средств, если в единой системе платежей не будет найдено сведений об уплате штрафа, то со счета злоумышленника автоматически спишется требуемая сумма и исполнительный сбор.

«В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи», – пишет газета.

В настоящее время на оплату штрафа у гражданина есть 60 дней, затем возбуждается исполнительное производство, с этого момента на добровольное погашение штрафа дается пять дней. Нововведение предполагает сокращение этого срока до двух дней.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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