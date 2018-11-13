Дорожникам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз

Росавтодор дал рекомендации по укладке дорожного покрытия. В частности, теперь асфальтоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках. В ведомстве уточнили, что допущения возможны только при соблюдении технологий.

Согласно рекомендациям Росавтодора, в которых собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов, класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках, пишут «Известия». Однако прежде дорожное покрытие нужно очистить от снега и грязи и просушить ее терморазогревателем.

Если на улице холодно, необходимо покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, а также увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.

В документе подчеркивается, что при выпадении более 5 мм осадков в день производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается.

Нередко дорожники нарушают технологию и кладут асфальт прямо в снег и грязь, что естественно сказывается на сроке эксплуатации дороги. По словам экспертов, новые рекомендации вряд ли исправят ситуацию, проблема в недостаточном контроле за соблюдением технологий.

По данным за 2016 год, средняя стоимость километра одной полосы нескоростной трассы в России составляла 44 млн рублей. В общей сложности в стране протяженность только федеральных трасс составляет 50 тысяч км.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

«Рощино» заплатит 4 млн рублей за попытку уничтожить конкурента. / Boeing умолчала о риске срыва лайнеров 737 MAX в пике. / В Златоусте грузовик врезался в трамвай. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»