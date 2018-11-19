Маршрутки-убийцы: россияне назвали самый опасный вид транспорта

Жители России считают самым опасным видом общественного транспорта маршрутки. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, 47% респондентов самым опасным видом общественного транспорта называют маршрутное такси. При этом 63% опрошенных пользовались маршрутками в течение последнего года, передает РИА «Новости».

По мнению 38% респондентов, наиболее опасным видом транспорта является самолет. Почти четверть опрошенных (23%) называют самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% – наземный городской транспорт.

Главной причиной опасности поездок на маршрутке россияне считают аварии, которые произошли по вине водителя. Треть авиапассажиров боятся летать, так как не уверены в техническом состоянии самолетов. 33% передвигающихся на метро опасаются террористических актов в подземке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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