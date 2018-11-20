В России появится мобильное приложение для оформления аварий

В России разрабатывают мобильное приложение, которое ускорит оформление европротокола, в случае ДТП. Повреждения машины планируется сканировать с помощью смартфона, это позволит автолюбителям сэкономить время и послужит еще одни аргументом в спорах со страховыми компаниями.

Разработкой приложения на базе системы по оформлению электронного ПТС занимается структура «Ростеха» – АО «Электронный паспорт», пишут «Известия». Сначала в систему нужно будет внести идентификационные данные автомобиля, сфотографировать саму машину по определенным стандартам, а также отсканировать документы на нее. Затем эти данные распознаются и сверяются с базой ГИБДД.

В случае аварии автомобилист с помощью смартфона отсканирует поврежденные детали, система автоматически сравнит фото «до» и «после» и зафиксирует ущерб. «Это же увидит потом сотрудник страховой компании и станции техобслуживания. Таким образом, максимально упрощается процесс оформления европротокола», – пояснили в АО «Электронный паспорт».

При этом данные о ДТП будут привязаны к местоположению, а в перспективе можно будет научить систему фиксировать расстояние между автомобилями, положение относительно каких-либо стационарных объектов, зданий, светофоров, чтобы можно было полностью восстановить ситуацию. «Бумажная» работа по описанию состояния автомобиля в извещении будет не нужна.

По словам экспертов, нововведение будет полезно и в споре со страховыми компаниями. Данные о ДТП направляются не напрямую в Российский союз автостраховщиков (РСА) или страховую компанию, а фиксируются через приложение, увязанное с электронным ПТС, таким образом, у автомобилиста может появиться дополнительное доказательство своей правоты, на тот случай, когда страховщики пытаются занизить сумму выплат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

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