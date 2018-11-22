Водителям хотят запретить садиться за руль под действием ряда лекарств

В ГИБДД предложили приравнять эффект от приема ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Список таких медикаментов утвердит Минздрав. Кроме того, лишенцев за вождение в пьяном виде хотят заставить сдавать анализы при возврате прав.

ГИБДД готовит новые меры по борьбе с пьянством за рулем, рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков. В частности, к административной ответственности намерены привлекать за пьяную езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов, передает RT.

«В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдается акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», – пояснил Быков.

Часто подобные препараты принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться. ГИБДД предлагает восполнить пробел и внести правки в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение. В ней не говорится об этих препаратах, тогда как в пункте 2.7 ПДД есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием медикаметов, ухудшающих реакцию и внимание.

Решать, какие лекарства попадут под запрет, будет Минздрав. «В идеале стоило бы сделать специальные пометки на этих препаратах, чтобы автомобилисты понимали, что после их употребления за руль садиться нельзя», – подчеркнул Быков.

Помимо этого, в Госавтоинспекции намерены усложнить процедуру возврата удостоверения водителям, задержанным за вождение в нетрезвом виде. Предлагается ввести обязательную сдачу биологических материалов (мочи или крови) для выдачи положительного заключения врача. Сейчас медики оставляют этот вопрос на свое усмотрение.

По данным ГИБДД, в 2018 году за вождение в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования привлекли к ответственности около 532 тысяч автомобилистов, из них 63 тысяч «попались» не в первый раз.

Москва, Служба информация РИА «Новый День»

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