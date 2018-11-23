Минтранс рекомендовал приподнять пешеходные переходы над дорогами

Минтранс разработал ряд рекомендаций для властей субъектов РФ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует в 2019 году, сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, ведомство рекомендует при обустройстве и модернизации автодорог региональной сети совмещать наземные пешеходные переходы с искусственными неровностями («лежачими полицейскими»), чтобы «зебры» находились несколько выше дорожного покрытия. Такие уже появились на федеральных дорогах, которые проходят через деревни и поселки.

Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов рекомендовано вдоль дорог сделать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами, медучреждениями. Также рекомендуется в населенных пунктах в ночное время подсвечивать переходы в пределах транспортных развязок, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках, чтобы водитель мог лучше видеть пешеходов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.18

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