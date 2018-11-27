Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Во Владимирской области автобус со школьниками попал в ДТП. По предварительным данным, трем ученикам понадобилась помощь медиков.

Авария произошла в населенном пункте Бутылицы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. Автобус «ПАЗ» при выполнении маневра обгона движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes с полуприцепом совершил с ним касательное столкновение.

В результате трое детей доставлены в больницу с ушибами. В автобусе находилось 11 школьников, остальных учеников отправили в школу другим транспортом.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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