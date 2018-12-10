Минтранс хочет освободить от повторного досмотра трансферных пассажиров и багажа

Минтранс предлагает освободить часть пассажиров, совершающих пересадку в российских аэропортах, от повторного досмотра находящихся при них вещей, говорится в материалах, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

«На практике выявлено, что необходимость проведения дополнительных процедур по досмотру багажа пассажиров зачастую приводит к потере стыковок пассажиров на трансферные рейсы и нарушению их пунктуальности, что в конечном итоге может привести к материальным и имиджевым потерям авиакомпаний», – подчеркивают авторы разрабатываемых нововведений.

В документе подчеркивается, что международные стандарты позволяют перегружать багаж трансферных пассажиров без проведения дополнительного досмотра. В российских аэропортах от него, по мнению представителей Минтранса, можно было бы освободить багаж пассажиров, прилетевших из стран, с которыми Россией заключены соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности.

Новая редакция правил допускает освобождение таких пассажиров от досмотра перед новым перелетом, если они не контактировали с не прошедшими проверку людьми. Если исключить контакт с пассажирами, не проходившими досмотр, невозможно, а также в случае нарушения положений п. 81 действующей редакции правил (запрещает доступ транзитных и трансферных пассажиров к сумкам и чемоданам, сданным в зарегистрированный багаж), все совершающие пересадку лица и находящиеся при них вещи по-прежнему будут подвергаться повторному предполетному досмотру.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.18

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