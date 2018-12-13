«Не надо баловаться» – ГИБДД объявила мораторий на изменения ПДД

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД), рассказал глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс. Не надо баловаться этими изменениями», – приводит ТАСС слова Митрошина. Он уточнил, что временный запрет на внесение поправок в ПДД касается только Министерства внутренних дел. Он подчеркнул, что МВД не готово гарантировать, что изменения не смогут ввести Минтранс или правительство.

Глава ГИБДД Михаил Черников в свою очередь рассказал, что от многих граждан, планирующих получить права и сесть за руль, поступают просьбы ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах. По его словам, постоянно меняющиеся правила плохо доводятся до населения. Черников предложил рассказывать обо всех принимаемых изменениях и поправках на каком-нибудь едином ресурсе.

Москва, Иван Гридин

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