На госуслугах появится приложение для регистрации ДТП по Европротоколу

Российских страховщиков хотят обязать принимать извещения о ДТП для получения выплат по ОСАГО через мобильное приложение. Как пишут «Ведомости», проект соответствующего постановления подготовило правительство.

На сегодняшний день извещения об аварии подается в страховую компанию на бланке вместе с заявлениями о страховом случае, которые нередко содержат ошибки, что становится поводом для отказа в выплате. Кроме того, виновник ДТП обязан подать в пятидневный срок соответствующее извещение. В противном случае страховщик имеет право взыскать с него сумму компенсации пострадавшему.

По мнению авторов инициативы, нововведение поможет автоматизировать процесс и сделать его удобнее для всех сторон. Ожидается, что разработкой специального мобильного приложения займутся Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центробанк, выступающий регулятором для страховой отрасли. Предполагается, что приложение будет доступно на портале госуслуг.

Издание отмечает, что новую схему опробуют на пилотных регионах – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Татарстане. Воспользоваться приложением смогут участники ДТП, оформленного по Европротоколу, то есть, без привлечения сотрудников полиции. Для этого необходимо, чтобы в аварии участвовали не больше двух автомобилей, отсутствовали пострадавшие, ущерб не превышал 400 тысяч рублей, а участники не имели разногласий по поводу виновника.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.19

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