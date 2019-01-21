Автомобильные номера привяжут к региону регистрации владельца

Автомобилистов России обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник. Об этом пишет «Коммерсантъ». Нововведение содержится в законе «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа 2019 года.

В итоге водители будут обязаны ставить на учет автомобиль в регионе, где зарегистрированы сами. Например, автолюбитель из Свердловской области, приобретя машину в Челябинской области, не сможет сохранить старый номер, что разрешено действующими правилами.

В полиции пояснили, что данная мера позволит проводить анализ и прогнозирование развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. В правоохранительных органах добавили, что при разработке законопроекта учитывался мировой опыт и просьбы граждан, уточняет издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.19

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