ГИБДД изменит формат дорожных знаков по всей стране

Внешний вид дорожных знаков в России будет изменен. ГИБДД посчитала удачным эксперимент с установкой знаков меньшей площади, так как они не вызвали сильных нареканий у водителей в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, где проводился эксперимент по их применению.

В связи с этим ГИБДД решила распространить новый формат по всей стране, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу дорожной полиции. Это означает, что в ряде случаев размер знаков будет уменьшен вдвое. Так, например, на сегодняшний день стандарт для знака «Парковка» – 60х60 сантиметров, новый формат для него – 35х35.

В Центре организации дорожного движения рассказали, уменьшенные знаки были установлены на 140 московских улицах, при этом многие водители не заметили изменений. Авторы идеи уверены, что новый формат имеет ряд преимуществ. В частности, такие знаки не загораживают обзор пешеходам, удачно вписываются в городскую среду и при этом обходятся дешевле.

Но не обошлось и без критики. Так, координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов указал, что на высокой скорости водитель может попросту не заметить знак небольшого размера. Однако в случае с улицами со спокойным движением новый формат вполне допустим.

Старт эксперименту по установке уменьшенных дорожных знаков еще в декабре 2016 года дал первый вице-премьер Игорь Шувалов, который подписал соответствующее поручение. Уже через несколько месяцев глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов заявил, что новая практика признана успешной. Однако ГИБДД в результате решила проверить новинку еще в нескольких городах.

В Москве до конца этого года уменьшенные дорожные знаки должны установить на Арбате, в Староконюшенном, Гагаринском и Чистом переулках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.02.19

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