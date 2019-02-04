Лютые морозы изменили маршрут авиарейса из Москвы в Красноярск

Летевший из Москвы лайнер «Аэрофлота» был вынужден приземлиться в Новосибирске из-за сильных морозов. Об этом сообщили в аэропорту назначения рейса в Красноярске.

По словам источника, самолет летел из Шереметьево, но был перенаправлен в Новосибирск. «В Красноярск прилетит, как только станет теплее – выше 40 градусов», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы воздушной гавани.

В Красноярке столбики термометров опускались до -42°C. При этом в Новосибирске лишь чуть теплее – около −37 °C.

Кроме того, в красноярском аэропорту из-за морозов задерживаются и отменяются несколько рейсов. Согласно информации он-лайн табло, отменены рейсы в Новосибирск и по краю: Северо-Енисейск, Ванавара, Тура, Игарка, задержаны рейсы до Москвы, Читы, Игарки.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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