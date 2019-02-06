Тысячи межрегиональных автобусных маршрутов по всей России стали нелегальными

Тысячи остановок на межрегиональных маршрутах оказались вне закона из-за бюрократических проволочек. Об этом сообщили в Объединении автопассажирских перевозчиков. Собственники и муниципалитеты не спешат вносить остановочные пункты в федеральный реестр, а без этого автобусы не имеют права останавливаться в селах и городах под угрозой огромного штрафа.

Как сообщается в письме Объединения автопассажирских перевозчиков, направленном в Минтранс, в России назревает кризис на рынке межрегиональных автобусных перевозок. Многие легальные компании не могут получить свидетельства и маршрутные карты в ФБУ «Росавтотранс», пишут «Известия». Дело в том, что ФБУ выдает документы только на маршруты с остановками, включенными в реестр Минтранса. Если хотя бы один остановочный пункт на пути следования не внесен в федеральный перечень – весь маршрут попадает под запрет.

По данным Ространснадзора, федеральный реестр включает около 4 тысяч маршрутов, из них оформлены свидетельства и карты лишь для половины. Складывается абсурдная ситуация, когда межрегиональные маршруты с остановкой в городах, не внесенных в перечень, считаются нелегальными. В результате гражданам приходится добираться до пункта назначения с несколькими пересадками.

В свою очередь перевозчики, которые все же делают остановку, вынуждены платить штрафы в размере до 300 тысяч рублей. Это провоцирует уход с рынка перевозчиков. Так в 2015 году их было 2400, сегодня межрегиональные регулярные маршруты обслуживают 1372 перевозчика, указывает Ространснадзор.

По словам экспертов, неразбериха на рынке приводит к росту «серого» сектора и увеличению доли регулярных межрегиональных перевозок под видом заказных. «Те, кто работал на рынке годами, уходят из этого бизнеса, а возить людей нужно – поэтому на маршруты становятся нелегалы, которые зачастую не ремонтируют технику и нарушают все мыслимые нормы безопасности», – пояснил член общественного совета при Ространснадзоре Сергей Кумбарули.

Межрегиональные перевозчики пытаются решить проблему своими силами, они уже прошли все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ, где с переменным успехом пытаются отстоять свое право заниматься извозом по прежним маршрутам.

В Минтрансе сообщили, что в 2016-2018 годах неоднократно обращались в субъекты РФ с просьбой обеспечить представление заявлений о регистрации остановочных пунктов. Однако те не торопятся этого сделать по разным причинам – от неправильно оформленной земли под остановочный пункт до нежелания тратить на это деньги и время.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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