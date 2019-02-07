BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат около 20 тыс. машин серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, проданных с 2011 года по 2015 год, а также более 8 тыс. автомобилей серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 года по 2016 год.

Причиной стали проблемы с радиатором рециркуляции отработавших газов. «Возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надежен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля», – говорится в сообщении. Предполагаемый технический дефект может привести к локальному обгоранию системы выпуска отработавших газов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.19

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