ФАС предлагает лишить российские авиакомпании привилегий

Российские авиакомпании рискуют лишиться привилегий в аэропортах России, которыми они обладают перед зарубежными перевозчиками. Предложение по выравниванию тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных авиакомпаний поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом газете «Известия» рассказал замглавы ФАС Александр Редько.

Автором инициативы является Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Свое предложение организация направила в ФАС, Минтранс, а также московские аэропорты в декабре прошлого года. Согласно действующим сейчас тарифам, за обслуживание в российских аэропортах иностранные авиаперевозчики платят в три раза больше, чем российские. Сборы включают в себя плату за взлет и посадку, аэронавигацию, стоянку судов, таможенное обслуживание, заправку, уборку салона и другие услуги.

«ФАС поддерживает необходимость выравнивания ставок аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах», – заявил Редько. Однако делать это, по его мнению, нужно «постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании». Остальные детали о механизме повышения ставок Редько не привел. В Минтрансе от комментариев газете отказались.

Направил ли в итоге ФАС свое решение АЕБ, издание не уточняет. Данные о том, что сейчас тарифы для российских авиаперевозчиков значительно ниже аналогичных в европейских аэропортах, изданию подтвердили в пресс-службе Домодедово.

В случае если тарифы за обслуживание в аэропортах для российских компаний будут увеличены, для отечественных перевозчиков это окажется критичным, сообщил изданию президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. О подобных сборах он отозвался как о «большой статье затрат». В Red Wings комментировать ситуацию отказались. В «Аэрофлоте», S7 и «Уральских авиалиниях» оперативно на запросы газеты не ответили.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.19

В Москве испытают умный трамвай. / Крым оказался в пятерке регионов России с самым недоступным бензином. / Под Тюменью произошло массовое ДТП. Есть погибшие и раненые (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»