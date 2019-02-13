Минтранс хочет кратно увеличить штрафы за остановку и медленную езду по автомагистрали

Минтранс предложил увеличить штрафы за остановку на автомагистрали вне предусмотренных для этого площадок, а также за движение по ней со скоростью менее 40 км/ч, с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Такой же штраф предлагается установить за аналогичные действия на дорогах, обозначенных знаком 5.3 ПДД («Дорога для автомобилей»). Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, ведомства предлагает внести изменения в ч.1 ст.12.11 КоАП, касающиеся запрета движения по автомагистралям на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч, а равно остановки вне специальных площадок для стоянки.

Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива направлена на снижение аварийности. «Анализ ДТП за истекший период 2018 года показал, что последствия ДТП, связанных с наездом на стоящее на обочине и других запрещенных местах транспортное средство, всегда носят тяжелый характер», – говорится в документе.

По данным «Автодора», в 2018 году на дорогах в зоне ответственности госкомпании погибли 388 человек, 59 из них – при наезде на стоящие в неположенных местах автомобили. «Во всех случаях ДТП остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, ДТП произошли в темное время суток. Основной причиной таких ДТП является сознательное пренебрежение ПДД», – указывается в пояснительной записке.

Минтранс считает необходимым установить на дорогах «Автодора», дополнительные знаки «Остановка запрещена», нанести желтую сплошную дорожную разметку вдоль обочины, усилить работу аварийных комиссаров и применять передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.19

Снежное ненастье в Москве: на дорогах пробки, аэропорты работают с перебоями. / Нелетная погода: «Аэрофлот» отменил более 70 рейсов. / На железнодорожный мост через Керченский пролив устанавливают мачты освещения и защитные экраны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»