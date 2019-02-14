В России перейдут на строительство «суперасфальтовых» дорог

С применением технологии «суперасфальт» в России за два года планируют уложить около 1 тыс. километров автомобильных дорог. Она позволяет подобрать дорожное покрытие с техническими характеристиками в зависимости от особенностей климата и интенсивности движения в конкретном регионе, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей Росавтодора.

По данным издания, новую методологию объемного проектирования дорожного покрытия планируется включить в ГОСТ, а работа над разработкой соответствующего стандарта уже ведется. Отмечается, что в основу технологии легли методы высокотехнологичного проектирования Superpave, которые применяются в Евросоюзе и США. Главные особенности – возможность использования старого (снятого) покрытия при изготовлении нового асфальтобетона, а также использование местных материалов.

«Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии «cуперасфальт», увеличатся с четырех-пяти лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года – вдвое реже, чем сейчас», – рассказали в Росавтодоре. В агентстве добавили, что используемая в настоящий момент методика подбора и оценки качества асфальтобетонных смесей не позволяет добиться значительного увеличения срока эксплуатации дорожных покрытий.

Газета пишет, что с применением нового метода уже построено около 500 км федеральных автодорог. В частности, методология использовалась на участках трасс А-114 Вологда – Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо. Кроме того, с применением технологии Superpave было уложено 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы «Таврида».

Отмечается, что новая технология проходила тестирование на российских трассах в течение трех лет, после чего было принято решение о ее переводе «в национальные стандарты и гармонизации с базой техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Как писал «Новый День», в конце прошлого года стало известно, что на российских трассах решено запустить пилотные участки с шумовой разметкой. По мнению специалистов Росавтодора нововведение не позволит случайно выехать на встречку, что снизит аварийность на дорогах. Впрочем, эксперты сомневаются в долговечности такой разметки с учетом климатических особенностей России.

В рамках пилотного проекта шумовую разметку нанесут на разделительные полосы на дорогах федерального значения, пишут «Известия. Планируется, что первые участки появятся на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири – на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш». Конкретные отрезки и километраж пока не определены, отметили в Росавтодоре.

Шумовая разметка появится там, где невозможно установить барьерное ограждение. На такой разметке машину начнет трясти, что станет сигналом водителю. В Росавтодоре рассчитывают, что с появлением разметки автомобилисты будут мотивированы совершать маневры только на разрешенных участках. Эксперты по ремонту дорог сомневаются в долговечности шумовой разметки.

Ранее Минтранс РФ рекомендовал региональным властям перейти на желтый цвет дорожной разметки, разделяющей полосы движения. В министерстве предлагают отказаться от применяемого сегодня белого цвета, так как желтый более заметный.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.19

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