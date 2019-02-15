Ведомства призвали ужесточить наказание за нарушение ряда пунктов ПДД

Минтранс и МВД России представили предложения по ужесточению наказания за превышение скорости на 10-20 км/ч. За превышение скоростного лимита правительству предложили ввести штраф в 500 рублей. Такую сумму назвали в Минтрансе. Это же ведомство считает необходимым увеличить санкции за остальные превышения, пишет «Коммерсантъ».

В МВД отметили, что поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10-40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только за нарушения, совершенные в пределах населенных пунктов, а скидки при оперативной оплате штрафов за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами отменить.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в свою очередь выступили с предложением усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и за нарушение правил проезда перекрестков.

На сегодняшний день штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч нет. Однако, как писал «Новый День», в конце декабря прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о возможности снижения порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению. По его словам, одновременно на некоторых видах трасс можно повысить разрешенный скоростной режим, однако при этом необходимо повышать дисциплину водителей и снижать число нарушений.

Кроме того, глава Госавтоинспекции России Михаил Чeрникoв заявил о необходимости пересмотра размера штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч в сторону увеличения. По его словам, превышение на 20-40 км/ч – это одно из самых массовых нарушений ПДД. При этом тяжесть последствий такого рода ДТП является высокой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.02.19

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