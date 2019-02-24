Минтранс отменил бумажные посадочные талоны для прохода в самолет

С 24 февраля в самолет можно пройти без посадочного талона в бумажном виде, достаточно показать электронную копию документа на экране гаджета. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступил в силу.

Авиакомпании должны уведомить пассажира о возможности использования электронного посадочного талона, который будет предоставлен пассажиру при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс, передает РИА «Новости». Показав документ на экране мобильного устройства, пассажир имеет право пройти в стерильную зону аэропорта.

В то же время в аэропортах остается возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе. Однако наличие бумажной версии документа перестает быть обязательным.

Впрочем, пока далеко не все воздушные гавани готовы принимать пассажиров по новым правилам. Необходимое техническое оборудование уже установлено в столичных аэропортах, в других городах возможность посадки в самолет по электронному документу будет введена позднее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.02.19

Движение на месте железнодорожной аварии восстановлено. / На Свердловской железной дороге с рельсов сошел вагон с углем. / «Такого еще не было»: авиакомпании терпят гигантские убытки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»