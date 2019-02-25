Электронные водительские права в России появятся в следующем году

ГИБДД рассчитывает, что система электронных водительских удостоверений заработает в России в 2020 году. Это позволит водителям не носить с собой права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.

По его словам, удостоверение подтверждало право россиянина на управление автомобилем. Однако теперь с помощью информационных систем можно отказаться от бумажных версий документов. «Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», – цитирует Черникова РИА «Новости».

Ожидается, что система электронных прав заработает в России с 2020 года. «У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года… Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», – подчеркнул начальник ГИБДД.

Он также отметил, что электронные права помогут бороться с использованием водителями поддельных документов, а также со случаями, когда по одному удостоверению ездят несколько человек с похожей внешностью.

При этом бумажные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства буду иметь прежнюю силу. «Те водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны», – заверил Черников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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