Росстандарт и ГИБДД требуют оснастить все автобусы подушками безопасности

ГИБДД выступила с предложением внести в государственный стандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности, заявил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

По его словам, для обеспечения безопасности пассажиров ремня безопасности недостаточно. «Здесь подразумевается, что ремень безопасности – это хорошо, но нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», – цитирует Чипурина ТАСС.

Росстандарт уже поддержал инициативу ГИБДД. Теперь ведомства намерены провести совместную работу для выработки нового госстандарта. Новая норма может появиться уже к началу 2020 года. На необходимость усилить безопасность пассажирских автоперевозок 28 февраля на итоговой коллегии МВД обратил внимание президент России Владимир Путин. Он также напомнил, что число ДТП с автобусами держится на одном уровне уже на протяжении пяти лет.

Вскоре после слов главы государства руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудники ведомства в скором времени начнут принимать участие в техосмотрах автобусов. По словам главы дорожной полиции, в 2018 году был зафиксирован рост числа ДТП с участием автобусов и маршруток.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.19

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