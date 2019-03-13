В ГИБДД приветствуют введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения скорости, за которое может быть выписан штраф, с 20 до 10 км/ч. Такое заявление сделал глава ведомства Михаил Черников. «Конечно, поддерживаем… Это необходимо делать», – цитирует ТАСС Черникова. Он напомнил, что на сегодняшний день водители получают штраф только при превышении установленной скорости на 20 и более км в час.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский не поддержал эту идею. По его мнению, при существующей системе контроля, в которой главную роль играют камеры на дорогах, штрафы за совсем небольшое превышение, напротив, могут привести к росту аварийности на дорогах.

Эксперт уверен, что наказывать за небольшое превышение – высшая степень глупости. Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр. По словам Александра Шумского, водитель должен просто ехать в определенном скоростном коридоре, который подсказывает обстановка, дорога, полосы, светофоры, так как самое безопасное движение – когда оно интуитивно понятно, передает РИА «Новости».

Ранее идею повышения наказания до 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10-20 км/ч поддержал Минтранс, а в декабре 2018 года в ГИБДД призывали пересмотреть размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.19

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