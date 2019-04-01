Новые правила скидок на ОСАГО вступили в силу

Сегодня вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ) в ОСАГО. Согласно документу, водители транспортных средств смогут получать скидки за вождение без аварий или, напротив, быть дополнительно наказаны за спровоцированные ими дорожно-транспортные происшествия, пишет iReactor.

Предполагается, что КБМ не будет обнулён при перерывах в вождении, поэтому все скидки сохранятся за водителем. При этом коэффициент будут назначать один раз в год, 1 апреля, без какого-либо перерасчёта в течение 12 месяцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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