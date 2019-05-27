Страховщики компенсируют убытки: в Москве взлетела стоимость ОСАГО

В Москве в мае произошел резкий рост стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Ставки тарифов ОСАГО для населения подняли три крупных страховщика – «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах». По мнению экспертов, страховщики тем самым хотят компенсировать убытки в регионах за счет материально обеспеченных клиентов, пишут «Ведомости».

Первые две вышеуказанные компании повысили цену на прошлой неделе на 14%, с 3600 до 4118 рублей. «Росгосстрах» поднял тарифы после майских праздников – на 11%, с 3699 рублей до тех же 4118 рублей, сообщил представитель компании.

Повысить цены собирается и ВСК. Вице-президент компании Василий Бусаров сообщил, что по итогам первого квартала 2019 года страховщик фиксирует рост убыточности. Другие крупные страховщики, к примеру, «Согаз» и «РЕСО-гарантия», цены на полисы ОСАГО пока не подняли.

Как отмечает издание, до мая стоимость ОСАГО снижались: с начала года, по данным Российского союза страховщиков, средняя цена полисов уменьшилась на 5,62%.

Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что за счет москвичей страховые компании пытаются компенсировать убытки в регионах. На столицу приходится четверть сборов ОСАГО, указали они. Москва при этом не входит в число территорий с высокой убыточностью.

В «Альфастраховании» объяснили повышение ставки по ОСАГО ростом стоимости запчастей, что обернулось «значительным ростом» средней выплаты по ОСАГО, как в Москве, так и в ряде других регионов России. А это «приводит к снижению рентабельности бизнеса компании», указали в компании (цитаты по RNS).

Напомним, с января 2019 года страховщики с подачи Центробанка получили право расширять тарифный коридор ОСАГО на 20% вверх и 20% вниз. Диапазон ставок базового тарифа составил 2476-4942 рубля против 3432-4118 рублей, который действовал до нововведения. Кроме того, были добавлены новые категории при расчете коэффициента возраста и стажа водителя, а с 1 апреля изменилась система присвоения коэффициента «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России увеличилась на 3,1% – до 66,3 тыс. рублей. За первые четыре месяца страховщики собрали с автовладельцев на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2018-го. Общая сумма премий составила 67 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 51,9 млрд рублей, увеличившись на 15,7% по сравнению с прошлым годом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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