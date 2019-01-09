Автостраховка в России подорожает из-за нововведений ЦБ

С 9 января в России действуют новые тарифы ОСАГО. Такое решение ранее принял Центробанк. Регулятор надеется, что цена полиса для населения вырастет незначительно, игроки рынка автострахования прогнозируют рост стоимости страховки на 5%.

Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной регулятором. В результате ценовые рамки в пределах 3 432 – 4 118 рублей, которые действовали раньше, расширились до 2 746 – 4 942 рублей, передает РИА «Новости». Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 10,9% и составляют 694 -1047 рублей вместо 867 – 1 579 рублей, для легковых автомобилей юридических лиц – на 5,7%, до 2 058 – 2 911 рублей вместо ранее действовавшего диапазона 2 573 – 3 087 рублей.

Изменилась и система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), который основывается на страховой истории водителя и включает скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии. По указанию Центробанка КБМ будет присваиваться водителю раз в год – 1 апреля.

Кроме того, вводится совершенно новая система расчета коэффициента возраст-стаж (КВС). Теперь будут действовать 58 категорий вместо четырех, которые были прежде. Согласно новой схеме расчета коэффициент для опытных и взрослых водителей будет снижаться, а для молодых – увеличиваться. Например, для водителей 16 – 21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент – до 1,87 с 1,8. В то же время самая большая скидка – 7% (соответствует коэффициенту 0,93) устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет.

По прогнозам ЦБ, средняя цена полиса в результате введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) оценили рост сборов страховщиков в 5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.19

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