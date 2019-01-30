Рост выплат жертвам ДТП увеличит стоимость полиса ОСАГО

Доработки Минфина по автострахованию скажутся на стоимости полиса ОСАГО. Министерство предложило увеличить лимит выплат жертвам аварии в четыре раза. Центробанк РФ инициативу поддержал и признал, что нововведение станет причиной подорожания страховки.

Идея Минфина состоит в том, чтобы уравнять выплаты по ущербу жизни и здоровья пострадавшим в ДТП по полисам ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков), пишет «Коммерсант». Дело в том, что сейчас возмещение при авариях на личном транспорте составляет 500 тысяч рублей, на общественном транспорте – 2 млн рублей.

Авторы инициативы указывают, что увеличение лимита не должно сказаться на тарифах ОСАГО, установленных ЦБ, так как большая часть выплат в рамках обязательного автострахования приходится на возмещения по ремонту поврежденных в ДТП автомобилей.

В Банке России предложение Минфина поддерживают, но признают, что автостраховка в этом случае подоброжает. «Безусловно, это решение скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты»,– пояснили в пресс-службе регулятора.

В Российской союзе автостраховщиков посчитали, что увеличение лимита возмещения пострадавшим в авариях вынудит страховые компании повысить базовые ставки в рамках действующего тарифного коридора. По прогнозам, средняя цена полиса после одобрения поправок Минфина вырастет на 500-600 рублей.

Тарифный коридор в ОСАГО был расширен 9 января 2019 года на 20% вверх и вниз. Однако большинство страховщиков сохранили значение базового тарифа или снизили его на территориях своего основного присутствия. «Фактически инициатива Минфина приведет к тому, что в тех регионах, где страховщики не стали устанавливать тарифы по верхней границе тарифного коридора, они теперь это сделают, – отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев Евгений Уфимцев. – Так, в Москве поднимут тариф. В целом средняя премия по стране увеличится с 5,5 тысячи рублей до 6,1 тысячи рублей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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