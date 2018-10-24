В Центробанке признают: проблемы с покупкой ОСАГО сохраняются

За последние годы Центробанк придумал несколько механизмов, которые помогли бы водителям купить у страховщиков полис обязательного страхования. Но ни один из них не смог на 100 % справиться с проблемой, признал сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин.

Как отметил Чистюхин, автовладельцу хотелось бы трех вещей: быстро и легко купить ОСАГО, заплатить за него справедливую цену и при необходимости быстро и легко отремонтировать автомобиль после ДТП или получить деньги. Но система сбоит, начиная с первого этапа – причем до сих пор. «Есть регионы, где купить ОСАГО непросто даже несмотря на ряд мер, повышающих его доступность», – отметил заместитель председателя Центробанка. Он напомнил, что сейчас страховые обязаны оформлять е-ОСАГО. Кроме того, в так называемых токсичных регионах (там, где страховщикам особо сильно мешают как мошенники, так и автоюристы) введена система единого агента. Есть период охлаждения – в течение 14 дней клиент может отказаться от всех допуслуг, которые ему навязали при покупке полиса. «Несмотря на все эти меры мы не можем сказать, что доступность полисов ОСАГО достигла нормального уровня», – резюмировал Чистюхин.

Он также рассказал, что Свердловская область, по оценке страховщиков, регион средний. «Свердловская область находится в некой средней зоне, не входит в систему единого агента, это уже хороший показатель, значит, страховые компании продают здесь полисы. С другой стороны, есть проблемы с мошенниками. Есть важный показатель – отношение судебных расходов к сумме основных требований. Если к середине 2017 года оно составляло 122 %, то есть на 100 рублей возмещения платили 122 рубля разного рода дополнительных штрафов, пени, расходов юристам, то сейчас этот показатель вырос до 155 %", – отметил эксперт. Добавим, около года назад страховщики планировали включить Средний Урал в список токсичных регионов, однако этого не произошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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