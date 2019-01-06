На откуп страховщикам: Банк России определил планы по изменению тарифов ОСАГО

Банк России готовит новые изменения в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Как сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, в ближайшей перспективе возможна отмена территориального коэффициента, а чуть позднее – коэффициента мощности двигателя, а страховщики при этом получат более широкие полномочия.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», – сообщил представитель ЦБ интервью «Российской газете».

В настоящее время, например, житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей, а через несколько километров от него такой же водитель платит 1,98 тысячи, потому что его поселок уже в Курганской области. «В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое», – уточнил Табаков.

Комментируя перспективы отмены коэффициента мощности, Табаков сказал, что «здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году». По его словам, необходимость в них есть.

«Сейчас при мощности машины от 120 л.с. тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 л.с. – на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф», – обратил внимание Табаков.

После отмены коэффициента мощности, как отметил представитель ЦБ, «страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40 процентов».

«При этом должна появится и возможность представления дополнительной скидки на те же 40 процентов. Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», – сказал Табаков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.01.19

В Магнитогорске взорвалась маршрутка (ФОТО, ВИДЕО). / Следователи выясняют причины крушения грузового поезда под Арамилью. / На трассе Екатеринбург – Пермь перекрыто движение из-за массового ДТП. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»