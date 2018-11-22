Около 80% судебных выплат страховщиков не доходит до автомобилистов

Около 80% судебных выплат страховщиков не доходит до потерпевшего, а остаётся у недобросовестных посредников. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недобросовестные автоюристы-посредники за 9 месяцев текущего года без ведома потерпевших получили 19,2 млрд рублей от автостраховщиков ОСАГО через суды, что составляет 80% от всех судебных выплат.

«Основной ущерб для деятельности страховых компаний в сфере ОСАГО наносят криминальные и недобросовестные автоюристы, которые действуют от лица страхователей, но не в их интересах. Задача таких автоюриста состоит в том, чтобы довести дело до суда со страховщиком и заработать на его судебных расходах – это штрафы, неустойки, пени, возмещение морального вреда, оплата услуг юристов или посредников, государственных пошлин», – пояснил он.

Согласно рейтингу проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов, за 9 месяцев 2018 года частота страховых случаев по России сократилась до 5,1% с 5,8% годом ранее.

Средняя выплата по ОСАГО в РФ уменьшилась на 10% до 71,26 тыс. рублей. Отношение судебных выплат к несудебным осталось на том же уровне – 14,1%, при этом отношение накладных расходов к сумме основного требования выросло со 108% до 121%. Уровень выплат с учётом расходов на ведение дел сократился со 103% до 82%.

Общая сумма взысканных по решению суда средств, включая сумму судебных расходов, за 9 месяцев 2018 года достигла 23,8 млрд рублей, причём 55% из них составляет сумма накладных расходов. В частности, 10,8 млрд рублей составляют страховые расходы (основное требование за ущерб от ДТП), а 13 млрд рублей – накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). В сумму накладных расходов входят выплаты по закону о защите прав потребителей в размере 9 млрд рублей, а также прочие расходы – 4 млрд рублей.

«Мы видим активный рост обращений со стороны страховщиков по возбуждению уголовных дел в части страхового мошенничества: если по итогам всего прошлого года было 8 тыс. обращений, то только за девять месяцев нынешнего – уже 9,2 тыс. Это серьёзный толчок. Мы видим, что в регионах страховщики стали объединяться, обмениваться информацией, анализировать ситуацию, взаимодействовать непосредственно с правоохранительными органами – пошёл результат», – рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Он также сообщил, что в отчёте по страховому мошенничеству, который публикуется по итогам года, появится не только количество выявленных случаев страхового мошенничества, но и денежное выражение каждого из них.

«Нужно понимать, что ОСАГО – это социальный вид страхования. Сегодня в России 40 млн граждан имеют на руках полисы ОСАГО. К сожалению, некоторые воспринимают ОСАГО отрицательно, как налог. Но это неверно. ОСАГО – помощь потерпевшему. И наша задача сейчас сделать так, чтобы тарифы на ОСАГО зависели только от водителя, его манеры вождения, безаварийного стажа. То есть сделать стоимость ОСАГО справедливой, а не зависящей от внешних факторов, к числу которых можно отнести и страховое мошенничество», – сказал Сергей Ефремов.

Москва, Игорь Юров

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