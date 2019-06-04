Рост стоимости ОСАГО: трех крупнейших страховщиков заподозрили в сговоре

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на трех крупнейших страховщиков ОСАГО – «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые после майских праздников резко подняли тарифы в Московской области.

Как пишут «Известия», «Росгосстрах» поднял цены на 11% – с 3699 рублей до 4118 рублей, «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% с 3600 рублей до 4118 рублей.

Как считают активисты ОНФ, антимонопольная служба должна проверить эти действия на предмет ценового сговора. В ФАС уточнили, что заявление проступило и находится на рассмотрении. В ведомстве также заверили, что случае выявления нарушений, служба предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования».

Между тем, глава дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев подчеркнул, что компания не столько повысила стоимость полиса, сколько вернула ставку тарифа на прежний уровень 2018 года. «Ранее, в апреле, «Ингосстрах» снизил ставку практически на 13%, до уровня 3600 рублей. Снижая ставку в апреле, мы опирались на предварительные результаты I квартала 2019 года, и после получения полных результатов за квартал было принято решение о возвращении к прежним значениям», – сказал он.

В «Росгосстрахе» пояснили, что изменение цен на полисы ОСАГО связано с общей ситуацией на рынке. «Наша тарифная политика в ОСАГО зависит от общей ситуации на рынке, от динамики убыточности этого вида и от действий других страховщиков. Мы и далее будем внимательно наблюдать за ситуацией на рынке ОСАГО и регулярно изменять тариф в соответствии с ней и в рамках утвержденного тарифного коридора, – заявили в «Росгосстрахе». В компании также отметили, что некоторых городах тариф остался на прежнем уровне.

По мнению председателя МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрия Штукатурова, крупнейшие страховщики «одинаково и синхронно подняли цены, чтобы не конкурировать между собой». «Базовый тариф ОСАГО – это коридор цен от минимальной до максимальной. Страховым компаниям теперь предоставлено право выбора, какой из них брать в расчет. Они могут брать максимальный – что, видимо, и сделали», – отметил он.

Так или иначе, в ОНФ заявили, что изучают стоимость базовых тарифов других страховщиков, чтобы выяснить, кто еще стремится компенсировать свои финансовые потери за счет потребителя.

Стоит отметить, что 30 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о снижении стоимости ОСАГО почти во всех регионах – в среднем почти на 4%.

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России увеличилась на 3,1% – до 66,3 тысячи рублей. За первые четыре месяца страховщики собрали с автовладельцев на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2018-го. Общая сумма премий составила 67 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 51,9 млрд рублей, увеличившись на 15,7% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Мария Вяткина

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