Набиуллина заявила о снижении стоимости ОСАГО

В России снизилась стоимость полисов ОСАГО почти во всех регионах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках «правительственного часа».

Комментируя ситуацию на рынке страхования, председатель Банка России напомнила о реформе ОСАГО, отметив, что расширение тарифного коридора, система бонус-малус и другие меры «уже привели к некоторому снижению стоимости ОСАГО почти во всех регионах». Среднее снижение стоимости полиса, по словам Набиуллиной, составило почти 4%.

Следующим этапом реформы должна стать индивидуализация тарифов для водителей. По словам главы ЦБ, это позволит «покончить с несправедливостью, когда аккуратные водители платили за тех, кто водил рискованно и часто попадал в аварии».

Между тем, как сообщала ранее газета «Ведомости», в Москве в мае произошел резкий рост стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Ставки тарифов ОСАГО для населения подняли три крупных страховщика – «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах». По мнению экспертов, страховщики тем самым хотят компенсировать убытки в регионах за счет материально обеспеченных клиентов.

Первые две вышеуказанные компании повысили цену на прошлой неделе на 14%, с 3600 до 4118 рублей. «Росгосстрах» поднял тарифы после майских праздников – на 11%, с 3699 рублей до тех же 4118 рублей, сообщил представитель компании.

Повысить цены собирается и ВСК. Вице-президент компании Василий Бусаров сообщил, что по итогам первого квартала 2019 года страховщик фиксирует рост убыточности. Другие крупные страховщики, к примеру, «Согаз» и «РЕСО-гарантия», цены на полисы ОСАГО пока не подняли.

Как отмечало издание, до мая стоимость ОСАГО снижались: с начала года, по данным Российского союза страховщиков, средняя цена полисов уменьшилась на 5,62%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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