«Автодор» поднимает стоимость проезда по платным дорогам

«Автодор» с 15 апреля увеличивает стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на уровень инфляции, сообщили в пресс-службе компании.

«С 15 апреля 2019 года на платных участках автодорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в рамках ежегодной индексации платы за проезд с учетом изменения потребительских цен в 2018 году, представленных Росстатом, будут скорректированы тарифы на проезд», – говорится в сообщении.

Так, например, водителям легковых автомобилей на трассе М-4 «Дон» придется платить на 5-10 рублей больше в зависимости от платного участка. Водителям большегрузов за проезд по платным участкам данной трассы придется платить значительно больше – подорожание составит 10-40 рублей.

Скидка за проезд по транспондеру T-pass для легковушек небольших грузовиков и микроавтобусов составит 20% от стоимости проезда за наличный расчет на всех платных участках М-4 «Дон». Подробная обновленная тарифная сетка будет опубликована на сайте «Автодор-Платные дороги» 15 апреля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.04.19

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