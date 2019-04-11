Штрафы за превышение скорости хотят поднять в шесть раз

Госавтоинспекция России предлагает серьезно ужесточить наказание за превышение скорости. В ведомстве считают, что таким образом удастся значительно сократить аварийность. Эксперты и политики выступили против инициативы и вместо расширения карательных мер посоветовали улучшать дорожную инфраструктуру.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение в пределах скорости в 20-40 километров в час, довести этот штраф до трех тысяч рублей», – заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, выступая на общественных слушаниях в Госдуме. По мнению ГИБДД, это позволит уменьшить количество нарушителей и упростит работу приставов, которые смогут взыскивать долги по штрафам в упрощенном режиме, передает РИА «Новости».

Кроме того, для водителей, которые уже не раз попадались на превышении скорости, предлагается отменить льготный период, позволяющий оплатить штраф не полностью, а только наполовину. Также для систематических нарушителей скоростного режима ГИБДД хочет ввести индивидуальное увеличение размера штрафов.

Говоря о возвращение лимита превышения скорости в 10 км/ч, Понарьин отметил, что в ГИБДД поддерживают эту меру. Однако ведомство предлагает отложить введение нормы на два года. За этот период на дорогах России проведут мониторинг и приведут обстановку в соответствие реальным условиям.

В экспертном совете по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами инициативу не поддержали. Там указали, что повышение штрафа не скажется на показателях аварийности, а лишь станет поводом для сбора денег за незначительные нарушения.

В Совете Федерации также посоветовали ГИБДД вместо увеличения штрафов комплексно подходить к проблеме и воздействовать на водителей не только санкционным путем, но и воспитательными мерами. Необходимо создавать такое качество дорог, которое позволит автомобилистам перемещаться быстрее при том же уровне безопасности движения, сказал зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Выступают против ужесточения для нарушителей и в Госдуме. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что административные меры уже и так подошли к максимуму. По его мнению, необходимо больше применять инженерно-технические способы борьбы с нарушителями скоростных режимов на дорогах, создавая «доброжелательную дорожную инфраструктуру».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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