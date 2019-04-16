В России хотят сделать платными самые загруженные перекрестки

В Национальной технологической инициативе «Автонет» предложили бороться с пробками путем введения платных перекрестков. Апробацию метода хотят провести в 2020 году.

По мнению экспертов, если перекресток будет платным, часть водителей выберут пути объезда, таким образом, снизится число автомобилей на самых загруженных дорожных узлах, передает РИА «Новости».

«В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки», – пояснил представитель «Автонета».

Новый метод хотят протестировать в 2020 году. Предположительно, эксперимент по введению платных перекрестков пройдет в Липецке, Ульяновске или Нижнем Новгороде.

В мировой практике подобная инициатива продвигалась в Швеции. В 2006 году в Стокгольме ввели плату за проезд по некоторым перекресткам, в результате автомобильные пробки сократились на 22%, кроме того, стало на 10% меньше аварий.

По данным аналитиков, заторы на дорогах в среднем обходятся государствам потерями для экономики в размере в 4-15% ВВП.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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