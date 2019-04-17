На российских автомагистралях левую полосу хотят сделать уже других

Ширина полос на автомагистралях может быть разной. При этом показатели безопасности останутся прежними. К такому выводу пришли инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института.

Специалисты изучили пространство между движущимися автомобилями и среднюю ширину легковых машин. По словам инженеров, крайние левые полосы могут быть сужены с 3,75 до 3,5 метра, и это не повлияет на скорость движения и его безопасность, передает RT.

В то же время сужение крайней левой полосы позволит сэкономить большие средства при строительстве и ремонте автомагистралей.

Инженеры подчеркнули, что ширина крайних правых полос должна оставаться 3,75 метра, так как по ней преимущественно ездят грузовые транспортные средства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.04.19

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