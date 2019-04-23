ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей. Об этом заявил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов, комментируя подобную инициативу Минтранса России.

По его словам, введение разделения на любителей и профессионалов негативно отразится на качестве обучения так называемых любителей. Об этом Швецов заявил в кулуарах конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года», передает РИА «Новости».

Замруководителя ГИБДД подчеркнул, что профессионалами должны быть все, кто закончил автошколу. При этом, по его словам, работодатель может устанавливать дополнительную проверку знаний водителей или отправлять их на переподготовку.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», подготовленный Минтрансом. В ведомстве считают необходимым изменить систему подготовки водителей. Для этого предлагается разработать программы для обучения «профессионалов», работающих по найму, и «любителей». Публичное обсуждение документа продлится до 6 мая.

Предполагается, что «любителям» нужно будет получить знания и навыки только в сфере безопасности дорожного движения. Водителям-профессионалам, работающим на грузовых или пассажирских перевозках, помимо этого нужно будет сдать экзамены по организационно-управленческим дисциплинам. После прохождения дополнительного курса профессионалы будут получать отдельный документ о квалификации.

В Минтрансе считают, что данное новшество позволит желающим использовать машину только в личных целях получить водительские права проще и менее финансово затратно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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