ГИБДД ужесточает требования к мигрантам и водителям автобусов

ГИБДД опубликовала новые предложения по реформированию системы подготовки водителей. Служба предлагает запретить обмен иностранных прав без сдачи экзаменов, сделать обязательным наличие стажа для желающих водить автобус, а также обязать обучающихся сдавать права только в конкретном подразделении ГИБДД, к которому приписана автошкола.

О нововведениях рассказал замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин в ходе конференции «Безопасная дорога», пишет «Коммерсант». Служба уже подготовила соответствующий законопроект.

Одно из главных изменений – запрет на обмен прав для иностранных водителей без сдачи экзамена. В настоящее время запрещено управлять транспортными средствами без российских прав при работе по найму (исключение сделано для граждан Киргизии, а также стран, где русский язык считается официальным). В ГИБДД указали, что граждане придумали схему – они ездят в соседние государства, «покупают» местные права, а затем меняют их на российские и таким образом экономят на обучении.

Кроме того, предлагается сделать обязательным наличие водительского стажа для желающих водить автобус. Чтобы получить категорию D, водитель должен иметь стаж не менее одного года в рамках категорий B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы, предназначенные для перевозки до 16 пассажиров).

Другой пункт поправок касается всех кандидатов в водители. ГИБДД хочет ограничить студентов в праве сдавать экзамены в любом подразделении. «Ученик получил документы об окончании автошколы и дальше бегает от одного подразделения к другому, пытаясь так или иначе «порешать вопрос» со сдачей экзамена,– рассказал Шеюхин.– Закрепление ученика за конкретным подразделением минимизирует коррупционную составляющую». Впрочем, пока эта идея находится на стадии обсуждения.

Напомним, реформа подготовки водителей в России идут с 2013 года. Так Госавтоинспекция планирует объединить в единый экзамен «площадку» и «город», пересмотреть вопросы к теоретическому тесту, а также ввести внеплановые проверки автошкол.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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