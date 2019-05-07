Российским дорожникам позволят укладывать асфальт в дождь, снег и в морозы

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта в неблагоприятных погодных условиях. Он был подготовлен по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора). Стоимость разработки проекта нового ГОСТа «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» составила 8,9 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день действует свод правил от 2012 года. Он разрешает ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью – при температуре не ниже +10°С. Технология описана и в рекомендациях Росавтодора от 2017 года. Но применение этих документов «нелегитимно» и «выпадает из правового поля», считают в Росавтодоре. В частности, там указывают, что технический регламент таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» не предполагает применение рекомендаций».

Благодаря новому документу, российские дорожники смогут проводить ремонтные работы в мороз, в снег и дождь. Однако, в соответствии с нововведениями будет действовать запрет на укладку асфальта при сочетании резкого ветра с минусовой температурой, а также во время ливня, пишет издание. Неблагоприятными погодными условиями, по новому ГОСТу, будет считаться температура от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов нужно перевозить на транспорте с подогреваемым кузовами или тентами.

По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, проект продвигается в интересах регионов, которые не успевают провести ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре, пишет газета.

Москва, Иван Гридин

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