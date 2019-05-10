«Аэрофлот» увеличивает число отмененных рейсов на Superjet 100

«Аэрофлот» увеличивает число отменных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100: 8 мая отменили 5 парных рейсов, 9 мая – 12, сегодня отменено 14.

Самолеты не вылетели в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Напомним, 5 мая борт, вылетевший из Москвы в Мурманск вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Погибли 41 человек из 78.

Согласно данным производителя SSJ-100 – компании «Гражданские самолеты Сухого», по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных, сообщает «Интерфакс».

В парке «Аэрофлота " числилось 50 таких самолетов.

Согласно закрытой статистике Росавиации, налет SSJ-100 в 2008 году составил 3,6 часов в сутки, сообщала газета «Ведомости». Для сравнения, самые популярные модели – среднемагистральные Airbus A320 и Boeing 737-800 – летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно.

Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял низкий налет лайнера нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.05.19

Цены на проезд на метро и тарифы Е-карты изменятся с 15 мая. / Эксперт указал на ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ100. / Чета Аксёновых показала 16 миллионов дохода за год. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»