В МВД рассказали, какие ошибки допускают будущие водители на экзаменах

В МВД рассказали, какие этапы экзамена для будущих водителей самые сложные. Чаще всего студенты автошкол не сдают «город», а также имеют трудности с выполнением упражнений на «площадке».

Будущие водители, допускают много ошибок, так в городе они забывают подавать сигнал поворота, а также не пропускают транспорт, который имеет преимущество. Кроме того, инспекторы отмечают неуверенное управление автомобилем.

На «площадке» студенты не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом, передает RT.

В прошлом году из более чем 3 млн теоретических экзаменов с первого раза были сданы только 1,2 млн (41%). На «Площадке» из 2,2 млн попыток удачными оказались только 973 тысячи – 42%. С экзаменом в «городе» справились менее трети (759 тысяч успешных попыток из 2,4 млн).

Напомним, реформа подготовки водителей в России идет с 2013 года. Так Госавтоинспекция планирует объединить в единый экзамен «площадку» и «город», пересмотреть вопросы к теоретическому тесту, а также ввести внеплановые проверки автошкол.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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