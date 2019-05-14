Купить железнодорожные билеты для младенцев стало проще

В России упростили процедуру оформления железнодорожных билетов на поезда дальнего следования для младенцев в возрасте до одного месяца. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу во вторник, 14 мая.

С сегодняшнего дня при покупке билета свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое ЗАГСом, можно заменить медицинским свидетельством о рождении, которое выдается роддомами или другими медицинскими учреждениям. До сих пор билеты для грудничков оформлялись только на основании свидетельства о рождении.

В кабмине пояснили, что данные изменения потребовались из-за множества случаев отказа в оформлении билетов на поезд детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении из ЗАГСа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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