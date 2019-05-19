Движение грузовиков по трассам в России временно ограничат

В России в период с 20 мая по 31 августа будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, говорится в приказе Росавтодора.

В документе уточняется, что ограничение будет действовать при превышении температуры воздуха 32°C. Данная мера связана с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте появляется колея.

Ограничения будут вводиться на основании прогноза погоды Росгидромета. За нарушения водителям большегрузов будет грозить административное наказание.

Под ограничение попадут участок трассы М-9 в Псковской области – с 419-го по 616-й км, участок трассы М-10 в Ленобласти – с 593-го по 674-й км. Кроме того, ограничения коснутся ряда других магистралей на подъездах к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список дорог, подпадающих под ограничения, размещен на сайте Росавтодора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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