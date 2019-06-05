«Проблем нет»: ГИБДД отчиталась об устранении сбоя в работе информационной базы

ГИБДД устранила масштабный сбой в работе федеральной базы данных ведомства, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве заверили, что во всех региональных подразделениях ГИБДД возобновлен прием граждан и нет никаких проблем в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что сбой в информационной системе Госавтоинспекции произошел сегодня утром по всей территории России, в том числе в Москве. Из-за неполадок во многих подразделениях ГИБДД невозможно было зарегистрировать автомобили и снять их с учета, сообщало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Единая федеральная информационная система ГИБДД функционирует с 2016 года. В базу данных поступает информация из территориальных и региональных подразделений ГИБДД.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 05.06.19

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