Минтранс предложил повысить скоростной лимит на автодорогах

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом, пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что новый стандарт установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах, при этом новый ГОСТ могут утвердить уже в августе.

Издание сообщает, что лимит скорости могут поднять со 110 километров в час до 130 километров в час, если это решит собственник дороги. Такие участки на данный момент есть лишь у «Автодора». Росавтодор рассматривает возможность увеличения скорости до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% процентов федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые», – говорится в статье.

Из проекта следует, что на таком участке дороги на протяжении года не должно быть очагов ДТП, то есть не более трех аварий на километровом отрезке. Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Также там должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время неблагоприятных погодных условий (ливня, шторма, метели, тумана) мог понизить лимит скорости.

«Автодор» уже применяет это правило на некоторых участках. Режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца. Однако при чрезмерной колейности или повышенной аварийности увеличенный скоростной режим отменяют.

Отметим также, что новый ГОСТ вводит требования к зонам для остановки. Так, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три-пять километров, в зависимости от количества полос, на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метров шириной, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части. Кроме того, стандарт рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метров до 3,5 метров для «выравнивания» скоростей движения транспорта.

В научном центре безопасности дорожного движения МВД напомнили, что лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях уже работает в ФРГ, Дании и Франции. Однако минувшим летом на французских автодорогах, которые не относятся к магистралям, максимальную разрешенную скорость снизили с 90 до 80 километров в час. В Германии также сократили число автобанов с «безлимитными» скоростными режимами.

Также, по информации газеты, разработка стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по вопросу об ограничениях скорости. Московские власти настаивают на отмене «нештрафуемого» порога в 20 километров в час. Однако Госдума и кабмин говорят, что нужна ревизия существующих режимов скорости, чтобы впоследствии можно было вводить ограничения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.19

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