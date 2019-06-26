Автомобилистов будут лишать прав за нечитаемые номера

Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, говорится в постановлении пленума Верховного суда (ВС). В документе разъясняются нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД.

В Верховном суде разъяснили, что, если водитель умышленно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то суд может выписать штраф до 5 тыс. рублей или лишить прав автомобилиста. Для этого инспектору ДПС придется привести доказательства преднамеренности действий водителя. Если доказательств не будет, водителю выпишут штраф в 500 рублей.

Кроме того, ВС разъяснил ситуацию с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, которые ослепляют встречный поток. Ранее такое «усовершенствование» наказывалось лишением прав, однако теперь за него будут штрафовать на 500 рублей. Еще одно разъяснение касается выезда на обочину в нарушение ПДД. В ВС разъяснили, что уступать дорогу таким водителям никто не должен, так как они нарушают правила.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.19

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