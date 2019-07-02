В России число лишенных прав водителей выросло в семь раз

В 2018 году число водителей, которых лишили прав за нарушение ПДД, составило почти 200 тысяч. Этот показатель за последние девять лет вырос в семь раз. Об этом сообщила глава Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

«Хотя наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью было предусмотрено и ранее, его применение выросло больше всего – с 32 тысяч человек в 2010 году до 233 тысяч в 2018 году», – сообщила Коробкова в интервью ТАСС.

Рост показателя связан с тем, что такой вердикт стали чаще выносить за нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ), за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Эти статьи предусматривают запрет вождения на срок до трех лет в качестве дополнительного наказания.

«В связи с ростом количества осужденных к лишению права заниматься определенной деятельностью мы готовим предложения о внесении изменений в законодательство», – сообщила представитель ФСИН.

Коробкова напомнила, что те работодатели, которые принимают сотрудника, зная, что тому нельзя заниматься какой-то деятельностью, например, водить автомобиль, также могут быть осуждены по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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