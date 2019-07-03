Госавтоинспекция готовит масштабный пересмотр ПДД

Госавтоинспекция создает межведомственную рабочую группу, которая проведет ревизию Правил дорожного движения (ПДД) и подготовит рекомендации к их улучшению. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире Авторадио.

«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости – подготовит рекомендации по их улучшению», – сообщается на странице ГИБДД в Instagram.

Ранее о необходимости пересмотра ПДД заявлял первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. «Подошел период, когда нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы», – заявил Горовой на открытии нового факультета переподготовки сотрудников ГИБДД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

Екатеринбург нашел 250 млн рублей на проект второй ветки метро (ДОКУМЕНТ). / В Югре будут судить летчика, который сломал вертолет об дерево в Сахаре. / В выходные на Уралмаше закроют движение трамваев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»