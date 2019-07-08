Любителям выпить хотят давать отсрочку при получении прав

Минздрав предлагает давать отсрочку при получении водительского удостоверения тем россиянам, которые регулярно употребляют алкоголь. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Министерство здравоохранения подготовило изменения в порядок проведения медкомиссий, передает «Интерфакс». «Но мы предлагаем еще ввести отсрочку в получении водительских прав в случае, если тест подтверждает злоупотребление. Через месяц человек сможет пройти тест снова, совсем запретить получение прав было бы противозаконно», – сказал Брюн.

Подобные правила хотят установить при приеме на работу на опасные производства. Однако работодателя пока не готовы вводить новые требования.

По словам нарколога, современные методы проведения медобследований позволяют выявить, принимал ли человек спиртное или психоактивные вещества в течение месяца.

В настоящее время подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

В Кургане со второй попытки нашли подрядчика для самой «убитой» дороги. / На подъездах к «Иннопрому» ГИБДД штрафует таксистов, забирающих гостей выставки. / ЕВРАЗ ждет 10 самосвалов-гигантов (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»